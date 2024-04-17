Комитет Сейма одобрил предложение по ограничению поездок россиян и беларусов на родину

"Разрешение на временное проживание в Литовской Республике, выданное гражданам Российской Федерации или Республики Беларусь, аннулируется в случае, если будет установлено, что они за последние три календарных месяца выезжали в Российскую Федерацию или Республику Беларусь чаще одного раза, и тем самым представляют угрозу безопасности Литвы", – представил компромиссное предложение в ходе заседания составитель заключения член КНБО Йонас Ярутис.

Составитель заключений комитета Арвидас Анушаускас также заявил о своей поддержке данного компромиссного варианта. Однако, по его словам, это предложение не решит проблем, возникающих из-за граждан третьих стран, прибывающих в Литву через Россию.