По словам политика, фортификационные и другие контрмобильные меры члены КНБО обсуждали еще летом прошлого года, но существенных изменений или институциональных инициатив не возникло. Поэтому руководитель комитета обещает поднять этот вопрос на заседании КНБО и рассмотреть вопрос о том, должен ли Сейм принять специальный закон об установлении мер контрмобильности.

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"Идею сделать то же самое – построить укрепления или применить другие контрмобильные меры на границе Литвы с Калининградской областью и Беларусью – мы поднимали на заседании КНБО еще прошлым летом. Это также включено в соглашение политических партий об укреплении охраны края. К сожалению, тогда мы не получили большой институциональной поддержки. Однако, позже, посещая Украину, убедившись в эффективности таких мер, и сейчас наблюдая за действиями поляков, мы должны вернуться к этому вопросу", - в понедельник на своей странице в "Facebook" написал Л. Кащюнас.

Консерватор подчеркнул, что "на защиту государственной границы нужно смотреть комплексно". По его словам, для предотвращения и поражения тяжелой военной техники границу необходимо защищать не только физическим барьером и системами видеонаблюдения.

Политик отметил, что в случае военной агрессии и вторжения противнику крайне важно быть мобильным и поддерживать высокий темп боевых действий. В то время цель контрмобильных мер и фортификаций состоит в том, чтобы остановить подвижность оккупационных сил, "вынудить их затратить дополнительное время или материальные средства на их ликвидацию".

"Соответственно, это дает дополнительное время внутренним и союзным силам, чтобы отреагировать и попытаться нейтрализовать врага. Врагу приходится сталкиваться с трудностями еще до пересечения государственной границы", - пояснил Л. Кащюнас.

Председатель КНБО утверждает, что в марте комитет рассмотрит вопрос установки фортификационных сооружений на границе Литвы. Л. Кащюнас не исключает, что парламент мог бы принять и специальный закон, в котором будут предусмотрены принципы установки контрмобильных мер, правовые и финансовые условия. Кроме того, в законе будет признано, что установка фортификаций является проектом "сферы охраны чрезвычайной государственной важности".

ELTA напоминает, что на прошлой неделе на границе с Беларусью и Россией Польша начала устанавливать противотанковые заграждения.