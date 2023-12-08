Карбаускис о лишении литовского гражданства, полученного по происхождению: мы не должны устраивать "охоту на ведьм"

"Если это представляет угрозу национальной безопасности, то, конечно, его можно поддержать, но опять же, мы не должны устраивать какую-то охоту на ведьм. (...) Если существует реальная угроза, без всякого сомнения, решением должно быть лишение (гражданства)", - в пятницу сказал Р. Карбаускис.

Он подчеркнул, что Литва уже лишала гражданства лиц, демонстрирующих благосклонность к российскому режиму.

"Государство приняло решения о лишении гражданства лиц, которые выступили с заявлениями о российской агрессии в Украине. Другие причины, если таковые имеются, должны быть оценены адекватно, как и та причина, по которой некоторые литовские граждане оправдывают российскую агрессию. Этого не может быть", - отметил политик.

"У человека, получившего литовское гражданство не по естественному праву, а при каких-то других обстоятельствах, его ответственность перед литовским государством еще больше", - добавил К. Карбаускис.