Кандидат в президенты Верига: нам, как маленькой стране, важно строить дружеские отношения

"Помните, в Литве начала распространяться история о том, что непонятно, что он там подписал, пусть покажет точные слова, может, он что-то неправильно понял. И помните, в это время посол Германии в Литве подал в отставку, что очень редкое явление, и это, наверное, был сигнал того, что Литва как государство создает внутри определенную напряженность, которая, видимо, прокатилась по Германии", - отметил кандидат, добавив, что мы не должны создавать проблемы там, где они нам не нужны.

По его словам, Литва кое-где поступила неправильно, например, когда во время переговоров о вводе немецкой бригады начали публично спорить по поводу коммюнике, подписанного президентом Гитаном Науседа с канцлером Германии Олафом Шольцем .

"Мы — государство, в котором находимся, у нас большие геополитические риски и у нас должны быть очень серьезные друзья и партнеры. Я думаю, что нам, как маленькой стране, очень важно создать эти дружеские отношения, сохранять их и не создавать для себя ненужных рисков", - сказал А. Верига, представляя свое внешнеполитическое видение в Центре исследований восточноевропейских стран.

А.Верига также был удивлен тем, что Литва или ее политики проявляют благосклонность к определенным кандидатам на выборах, которые проводятся за границей. По словам кандидата, у нас сложилось впечатление, что на парламентских выборах в Польше мы поддержали их победителей во главе с Дональдом Туском.

"В случае польских выборов, по крайней мере, наши и национальный вещатель, и в любом случае, в публичном пространстве была большая поддержка тех, кто сейчас победил. У меня такое впечатление складывается, и именно так посчитали и люди. Я думаю, это немного разочаровывает. А что, если бы победили те, кто был у власти, бывшие правители. Помогло ли это нам улучшить отношения или нет?" - спросил депутат.

По его оценке, мы делаем то же самое и в вопросе президентских выборов в США.