Кандидат в президенты пожаловался в ГИК на визиты Науседы в регионы

 
ELTA
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Ignas Vėgėlė
Ignas Vėgėlė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Кандидат в президенты Игнас Вегеле пожаловался в Главизбирком на визиты действующего президента Гитанаса Науседы в регионы.

"Гитанас Науседа во время визитов в регионы не выполняет обязанности президента, а занимается агитацией на средства из госбюджета", – сказал Вегеле, отметив, что визиты Науседы в регионы участились с началом предвыборной кампании.

"Систематическое использование служебного положения и осуществление предвыборной кампании за счет налогоплательщиков может рассматриваться как грубое нарушение закона о выборах", – прибавил он.

В сообщении сказано, что Вегеле просит ГИК оценить, не нарушает ли Науседа закон, а если он совершает грубые нарушения - исключить его из числа кандидатов.

Напомним, что с началом предвыборной кампании этот вопрос поднял не только Вегеле. Об этом говорят и другие кандидаты. Они убеждены, что цель поездок Науседы в регионы - осуществление предвыборной кампании, что является нарушением закона о выборах.

Правда, президентская служба с обвинениями не согласна и отмечает, что такие поездки в регионы были на протяжении всего срока полномочий.

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