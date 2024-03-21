Кандидат в президенты пожаловался в ГИК на визиты Науседы в регионы

"Гитанас Науседа во время визитов в регионы не выполняет обязанности президента, а занимается агитацией на средства из госбюджета", – сказал Вегеле, отметив, что визиты Науседы в регионы участились с началом предвыборной кампании.

"Систематическое использование служебного положения и осуществление предвыборной кампании за счет налогоплательщиков может рассматриваться как грубое нарушение закона о выборах", – прибавил он.

В сообщении сказано, что Вегеле просит ГИК оценить, не нарушает ли Науседа закон, а если он совершает грубые нарушения - исключить его из числа кандидатов.

Напомним, что с началом предвыборной кампании этот вопрос поднял не только Вегеле. Об этом говорят и другие кандидаты. Они убеждены, что цель поездок Науседы в регионы - осуществление предвыборной кампании, что является нарушением закона о выборах.