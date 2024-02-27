Кандидат на должность президента Шимоните представила в ГИК более 33 000 подписей избирателей

Со среды избиратели могли подписаться за И. Шимоните только в электронном виде.

Необходимые 20 тыс. подписей она собрала уже к вечеру того же дня – И. Шимоните является первым кандидатом, представившим в ГИК подписные листы с подписями избирателей.

Баллотирующемуся на второй срок нынешнему президенту Гитанасу Науседе пока не удалось собрать необходимое количество подписей. Вечером в понедельник действующий глава государства собрал более 14,1 тыс. онлайн-подписей.

Несмотря на то, что, по утверждению Г. Науседы, он не придает этому особого значения, тем не менее в четверг в своем личном аккаунте в Facebook глава государства призвал граждан поддержать его кандидатуру и решил пригласить некоторых из подписавшихся на чашечку кофе.