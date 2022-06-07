Канцлер Германии о критике по поводу оказания военной помощи: мы на самом деле очень поддерживаем Украину

"Германия является одним из важнейших спонсоров Украины в военном отношении. Должно быть, только США оказывают большую поддержку, но Германия действительно оказывает очень крупную поддержку Украине: мы передаем в больших количествах амуницию, бронированные системы, должны быть доставлены и самые современные гаубицы", - заявил канцлер на пресс-конференции в Вильнюсе.

Он отметил, что в настоящее время украинские военные обучаются в Германии пользоваться этим оружием.

"Очень часто бывают такие сообщения, которые совершенно не отражают реальность, мол украинцы не хотят какого-то оружия (...). Мы на самом деле очень поддерживаем Украину, идет так называемый обмен оружием, о котором есть договоренности, например, с Чехией, Грецией, другими странами, и действительно этим оружием смогут пользоваться украинцы", - заверил журналистов О. Шольц.

"Принятые мной решения, что Германия решила поставлять вооружение во время конфликта, это решение, которое мы реализуем широко", - добавил он.

Долгое время медлившая с передачей вооружений воюющей стране Германия испытывает давление, чтобы начать поставлять Киеву тяжелое вооружение. Пока Берлин не посылает его напрямую, однако просит делать это другие страны, обещая компенсировать потери.

На прошлой неделе О. Шольц заявил, что договорился с Грецией - Афины передадут Украине советскую технику в обмен на более современное оружие из Берлина. Германия похожий договор уже подписала с Чехией.

Берлин также обещал Украине бывшие в употреблении самоходные зенитные системы "Гепард" - они должны поступить в Украину в июле, самоходные гаубицы. Однако Киев ожидает от Германии большего - прямых поставок танков "Леопард", боевых машин пехоты "Мардер".

Россия должна вывести армию из Украины

Запад не согласится с диктуемыми Россией условиями перемирия - она должна будет вывести свою армию из Украины, заявил в Вильнюсе канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы действительно не согласимся с диктуемым Россией миром, мы такого мира не признаем. Из-за этого нам очень важно и очевидно, что результатом этой военной ситуации будет то, что Россия должна будет вывести свои вооруженные силы и что Украина защитит свою независимость", - заявил он во вторник на пресс-конференции в Вильнюсе.

Канцлер отметил, что президент России Владимир Путин военной агрессией достиг лишь того, что западные союзники объединились еще больше.

"Чего достиг В. Путин, так это того, что страны НАТО еще более сплотились, что НАТО еще усиливает свою мощь, что мы укрепляем восточный фланг НАТО у Балтийского моря, и то, что Швеция и Финляндия решили стать членами НАТО. Вот чего достиг Путин своей военной агрессией - что мы становимся еще сильнее", - отметил канцлер Германии.

Он считает, что В. Путину не удалось захватить всю Украину, поэтому он продолжает жестокую войну и хочет добиться какого-нибудь результата.

О. Шольц также заявил, что результат будет и у введенных против России санкций: эти санкции отбросят экономику на десятилетия назад.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил в свою очередь, что В. Путин начнет говорить о мире, когда поймет, что проигрывает.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что усилия Запада "сохранить лицо России" трудно понять, так как "тогда мы ведем себя не последовательно по отношению к самим себе".

"Говоря, что должен быть решительный и единый ответ на агрессию России, мы сами пытаемся через заднюю дверь попасть к В. Путину, говорить с ним, убеждать, просить его и таким образом словно легитимизуем его", - отметил Г. Науседа, отвечая на вопрос о попытках лидеров Запада разговаривать с президентом России.

Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что говорить нужно с Украиной и помогать следует Украине, а не России.

Против отмены санкций Минску в обмен на транзит зерна из Украины

Находящийся с визитом в Литве канцлер Германии Олаф Шольц отвергает возможность отмены санкций в отношении Минска в обмен на транзит зерновых из Украины через Беларусь.

Он сообщил, что западные страны ищут способы, как безопасно вывезти эту сельскохозяйственную продукцию из разрываемой войной страны, чтобы избежать нехватки продовольствия в мире.

"Это ни в коем случае не означает, что мы должны отказаться от санкций, которые ввели в отношении (Александра) Лукашенко", - подчеркнул О. Шольц.