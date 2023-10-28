Из запрошенных Департаментом миграции почти 4 млн евро – выделена только половина: создать новые рабочие места не удастся

Э. Гудзинскайте добавляет, что для обработки растущих потоков и объемов работы в учреждении все чаще используются информационные системы, финансируемые Европейским Союзом ( ЕС ). Поэтому, по мнению Э. Гудзинскайте, хотя полученное финансирование и не соответствует запрошенному, его будет достаточно, чтобы поднять зарплаты работникам.

"(На новых сотрудников) точно не хватит. Дай бог, надеемся, чтобы хватило на удержание нынешних сотрудников, чтобы они не ушли на другую работу. (…) Цель – сохранить имеющиеся должности, снизить текучесть кадров, и мы считаем, что это финансирование поможет этого добиться", – отметила глава ведомства.

"2 миллиона евро – это было бы повышение зарплаты на 15%. Учитывая инфляцию и то, какой она была только в этом году, это на самом деле небольшое финансирование. Еще 2 миллиона было предусмотрено на другие текущие расходы", – сказала Э. Гудзинскайте.

В то же время министр внутренних дел Агне Билотайте предложила ведомству перераспределить приоритеты деятельности, сосредоточив внимание в первую очередь на сотрудниках с наибольшей рабочей нагрузкой.

"На протяжении всех этих лет действительно постоянно выделялось соответствующее

финансирование, рост был (...). Мы также рассмотрели их систему вознаграждения,

видимо, и внутри еще есть что скорректировать после получения финансирования и

обеспечить справедливую оплату труда в соответствии с объемом работы", – сказала

министр внутренних дел А. Билотайте.

"Очень важно, чтобы и само руководство Департамента миграции (…) посмотрело на

себя, оценило себя и перераспределило приоритеты, уделив наибольшее внимание

работникам, которые получают максимальную нагрузку – тем, кто принимает заявления и

огромный поток клиентов", – добавила она.

В конце сентября в ходе переговоров с Министерством внутренних дел Департамент миграции запросил в общей сложности более 3,7 млн евро для своего бюджета на следующий год, большая часть которых – 2,21 млн евро – была бы направлена на зарплаты сотрудникам.