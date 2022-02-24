Визит в Киев планировали все министры иностранных дел балтийских стран.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил военную операцию в Украине для защиты сепаратистов, которых поддерживает Москва, и "демилитаризации и денацификации страны".

Вскоре после этого Украина объявила, что закрывает свое воздушное пространство для гражданских самолетов.