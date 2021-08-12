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Советник президента Аста Скайсгирите в четверг заявила, что у нее есть информация об украденных из Министерства иностранных дел (МИД) Литвы документах.
Из МИД Литвы украли важные документы? Что известно
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Сообщившее днем ранее о попытке информационной кибератаки министерство не комментирует слов старшего советника по вопросам внешней политики президента Литвы Асты Скайсгирите.

В событиях вторника советник видит слишком много совпадений, чтобы считать их случайными. В тот день беспорядки имели место и в Руднинкай, где находится лагерь нелегальных мигрантов.

"Беспорядки у Сейма, беспорядки в Руднинкай, разная информация, появившаяся в тот же день, что украдены важные документы из Министерства иностранных дел", - сказала в четверг радиостанции LRT radijas Аста Скайсгирите.

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Пресс-секретарь МИД Витауте Шмайжите-Кулешене не комментировала эту информацию.

"Мы не можем комментировать слова советника президента. Министерство иностранных дел вчера выпустило пресс-релиз, и мы придерживаемся его", - сказала она BNS.

МИД в среду объявил, что была зафиксирована попытка информационной кибератаки, об этом проинформированы ответственные ведомства и начато расследование.

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