Истребители НАТО четыре раза сопроводили российские самолеты

По данным Минобороны, эти российские самолеты в основном летели без плана полета, без активированных радиолокационных ответчиков и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.