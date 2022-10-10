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Истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе четыре раза взлетали в воздух для выявления и сопровождения самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны.
Истребители НАТО четыре раза сопроводили российские самолеты
© AP / Scanpix

По данным Минобороны, эти российские самолеты в основном летели без плана полета, без активированных радиолокационных ответчиков и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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