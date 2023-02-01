"Пригласила коллег обсудить совместное обращение в МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Обсуждения МОК удивляют в плохом смысле, они непонятны. В то время как свободные и демократические государства объединяются для борьбы с Россией и поддерживающей ее Беларусью, увеличивают помощь Украине, МОК рассматривает специальные формы участия российских и белорусских спортсменов в международном спорте.
Попытки вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования под прикрытием нейтралитета помогают российской и белорусской пропаганде поддерживать преступные режимы этих стран и утверждать, что не все считают Россию или Беларусь агрессорами. Мы с этим не согласны и не хотим, чтобы наши спортсмены были вынуждены участвовать в соревнованиях с представителями агрессоров и жертвовать своими ценностями и ценностями стран и обществ, которые они представляют", – говорит министр образования, науки и спорта Ю. Шюгждинене в пресс-релизе.
Министр с коллегами из стран Балтии планирует обсудить основные положения обращения. Также планируется обратиться к северным и другим странам с предложением присоединиться к этому обращению в МОК.
ELTA напоминает, что на прошлой неделе МОК заявил, что "ни у одного спортсмена не должно возникать препятствий для участия в соревнованиях только из-за его паспорта".
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