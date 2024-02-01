Христианский союз на президентских выборах поддержит кандидатуру адвоката Вегеле

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ignas Vėgėlė
Ignas Vėgėlė
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
Христианский союз, возглавляемый бывшим депутатом Римантасом Йонасом Дагисом, на президентских выборах выразил поддержку кандидатуре Игнаса Вегеле.

"Необходимо выбрать такого кандидата, который смог бы реально объединить большинство избирателей, недовольных бессильной политикой правящих и жестокими нападками на семьи, разбудить молчащих. Для этого необходимо, чтобы выбранный кандидат не дрогнул перед лицом вызовов и твердо отстаивал ценности нации и семьи", - заявил председатель Христианского союза Р. Й. Дагис.

"Мы поддерживаем кандидатуру Игнаса Вегеле на выборах президента Литовской Республики", - подчеркивается в сообщении.

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Источник
ru.DELFI.lt
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