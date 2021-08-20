"Я убежден, что кризис с беженцами целенаправленно спровоцирован в качестве формы политического давления на Литву, на литовское правительство, на литовское общество. Мы считаем, что это не только логично, но и имеет достаточные доказательства. Действует ли А. Лукашенко в одиночку - я лично в это абсолютно не верю, он оказывает услугу Кремлю", – сказал на пресс-конференции под Тракай М. Ходорковский.
Он прибыл в Литву для участия в ежегодном Вильнюсском форуме России.
Участвовавший в пресс-конференции министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждал, что есть доказательства намеренных действий Минска, а модель специально вызванной нелегальной миграции могла быть позаимствована у России, когда подобные действия имели место на границе Норвегии и Финляндии.
"Беженцы оказывались у границы на велосипедах, в некоторых случаях – даже за полярным кругом. Наверное, самим беженцам из Сирии или из Ирака трудно получить столько велосипедов за полярным кругом. Очевидно, что им должен был кто-то помогать. Мы видим, что А. Лукашенко просто взял этот образец и усовершенствовал его", – сказал Г. Ландсбергис.
Он признал, что прямых доказательств участия в этих процессах России нет, но, по его словам, Кремль "пытается наживаться на хаосе", а одним из новейших примеров может быть кризис в Афганистане.
"Вопрос в том, не останутся ли мигрирующие из Афганистана люди в России, и не произойдет ли так, что (Владимир) Путин, посеяв хаос, вынужден будет его и пожинать", – рассуждал Г. Ландсбергис.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.
Призывает не называть выборы в Госдуму выборами
"Наверное, наиболее правильным было бы не применять к этому политическому действу название "выборы". Для (Владимира) Путина состав Государственной думы имеет значение только в том смысле, что в 2024 году, в момент реальной передачи власти, эта Государственная дума будет на какой-то момент одной из небольшого количества легитимных, с его точки зрения, политических структур", – сказал М. Ходорковский журналистам в пятницу на пресс-конференции.
"Потому для него очень важен контроль над этой Государственной Думой. Когда я говорю "передача власти", я имею в виду, что, скорее всего, это будет передача от В. Путина к В. Путину. Но от В. Путина, который обладает относительной легитимностью сегодня, к В. Путину, который не будет обладать никакой легитимностью после 2024 года в связи с теми, я даже не скажу, нарушениями, с тем игнорированием Конституции, которое было продемонстрировано при внесении поправок, разрешающих В. Путину избираться в 2024 году", – добавил он.
М. Ходорковский сказал, что "до сегодняшнего дня среди оппозиционных кандидатов практически никто не допущен к выборам".
По его словам, "по спискам политических партий один кандидат от "Открытой России" в прошлом был допущен - Андрей Пивоваров". "Избирательную кампанию ему предложено вести из камеры СИЗО", – сказал М. Ходорковский.
"Наша рекомендация избирателям – голосовать за тех, кто не поддерживает перевыборы В. Путина на пятый срок", – сказал он.
Выборы в Госдуму состоятся в середине сентября этого года.
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