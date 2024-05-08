Грибаускайте удостоилась престижной премии Point Alpha

Как сообщает портал Lrt.lt, награда экс-президенту будет вручена на церемонии 16 июня в историческом американском военном лагере Point Alpha, ставшем музеем.

Вместе с наградой она также получит денежную премию в размере 25 тыс. евро.

Как сообщает LRT, председатель правления Фонда, представитель христианских демократов Бундестага Стефан Хек подчеркнул в пресс-релизе, что основанием для награждения Грибаускайте стали ее достижения как в Литве, так и на международной арене.

По его словам, экс-президент была образцовым сторонником евроинтеграции, обладала хорошей репутацией в качестве комиссара по бюджету ЕС и отличилась в качестве решительного и волевого специалиста по управлению в кризисных ситуациях.