2024.05.08 07:10

Грибаускайте удостоилась престижной премии Point Alpha

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Во вторник Фонд исторической памяти Point Alpha сообщил, что в этом году премия за заслуги перед миром и свободой в Европе присуждена экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте.

Как сообщает портал Lrt.lt, награда экс-президенту будет вручена на церемонии 16 июня в историческом американском военном лагере Point Alpha, ставшем музеем.

Вместе с наградой она также получит денежную премию в размере 25 тыс. евро.

Как сообщает LRT, председатель правления Фонда, представитель христианских демократов Бундестага Стефан Хек подчеркнул в пресс-релизе, что основанием для награждения Грибаускайте стали ее достижения как в Литве, так и на международной арене.

По его словам, экс-президент была образцовым сторонником евроинтеграции, обладала хорошей репутацией в качестве комиссара по бюджету ЕС и отличилась в качестве решительного и волевого специалиста по управлению в кризисных ситуациях.

Эта награда присуждается с 2005 г. В прошлом году награды удостоилось европейское движение Paneuropa.

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