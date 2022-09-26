Государственный совет обороны договорился об усилении охраны границы Литвы

Как говорится в сообщении офиса президента, члены ГСО оценили ситуацию с безопасностью в регионе как ухудшающуюся, но поскольку уровень военной угрозы для Литвы остается низким, ее оценка не меняется.

Члены ГСО согласились с тем, что после объявления мобилизации российским режимом, с учетом возможных угроз, необходимо усилить охрану государственной границы Литовской Республики с Российской Федерацией. Учитывая напряженную ситуацию, ГСО решил рекомендовать правительству пересмотреть План заслона государственной границы.

На заседании ГСО также обсуждены меры по усилению охраны государственной границы с Беларусью, которые должны дополнить установку физического барьера и предотвратить незаконную миграцию. Условлено, что действия белорусских сотрудников при нарушении границы Литовской Республики и повреждении физического барьера следует рассматривать как преднамеренные провокации, усиливающие напряженность на внешней границе НАТО.

Членами ГСО являются: президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните, председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министр обороны Арвидас Анушаускас, командующий Литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.