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Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в понедельник возглавил заседание Государственного совета обороны (ГСО), на котором обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе, мобилизация в Российской Федерации и меры по укреплению охраны государственной границы.
Государственный совет обороны договорился об усилении охраны границы Литвы
© DELFI / Josvydas Elinskas

Как говорится в сообщении офиса президента, члены ГСО оценили ситуацию с безопасностью в регионе как ухудшающуюся, но поскольку уровень военной угрозы для Литвы остается низким, ее оценка не меняется.

Члены ГСО согласились с тем, что после объявления мобилизации российским режимом, с учетом возможных угроз, необходимо усилить охрану государственной границы Литовской Республики с Российской Федерацией. Учитывая напряженную ситуацию, ГСО решил рекомендовать правительству пересмотреть План заслона государственной границы.

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На заседании ГСО также обсуждены меры по усилению охраны государственной границы с Беларусью, которые должны дополнить установку физического барьера и предотвратить незаконную миграцию. Условлено, что действия белорусских сотрудников при нарушении границы Литовской Республики и повреждении физического барьера следует рассматривать как преднамеренные провокации, усиливающие напряженность на внешней границе НАТО.

Членами ГСО являются: президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните, председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министр обороны Арвидас Анушаускас, командующий Литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

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