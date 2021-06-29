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Инициированное оппозицией голосование о вынесении вотума недоверия председателю Комитета Сейма Литвы по иностранным делам (КИД), консерватору Жигимантасу Павилёнису провалилось из-за отсутствия кворума - в нем не участвовала как минимум половина членов Сейма.
Голосование по вотуму недоверия Павилёнису провалилось из-за отсутствия кворума
© DELFI / Orestas Gurevičius

Во время тайного голосования во вторник бюллетени были розданы 62 парламентариями, между тем для смещения Ж. Павилёниса с должности нужно было не менее 71 голоса "за".

Голосовали только представители оппозиции и Смешанной группы членов Сейма, правящие в голосовании не участвовали.

Представители оппозиции добивались смещения главы КИД из-за его высказываний в беседе с пранкерами из России, обвиняли его в том, что он спровоцировал "международный скандал" во время визита в Грузию, критиковали за регистрацию брака во время командировки в Берлин.

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Ж. Павилёнис обвинения отрицал и сказал, что стал мишенью Кремля из-за активной деятельности против режимов на Востоке.

Он признал, что не был "достаточно осторожен" при общении с провокаторами из России, однако свою роль в Грузии оценил положительно, отметил, что поездку супруги в Берлин оплатил сам, а брак зарегистрировал после официальных часов визита.

Заявление о вынесении вотума недоверия Ж. Павилёнису подписали 55 парламентариев из фракций "аграриев", социал-демократов, трудовиков, Смешанной группы членов Сейма.

Устав Сейма предусматривает, что предложение уволить должностное лицо в Сейме рассматривается, когда с такой инициативой выступают не менее одной пятой парламентариев, то есть не менее 29 депутатов.

Решение об увольнение в связи с недоверием принимается в ходе тайного голосования более чем половиной голосов всех членов Сейма, то есть за отставку должно проголосовать не менее 71 депутата.

Российские пранкеры Вован и Лексус связались с Ж. Павилёнисом весной этого года, он думал, что разговаривает с российским оппозиционером Леонидом Волковым. Сама запись обнародована в июне.

На видеозаписи Ж. Павилёнис излагает свою точку зрения и точку зрения правящих по разным вопросам внешней политики, а в конце разговора призывает собеседника не обращать внимания на точку зрения президента Гитанаса Науседы и называет его "символическим".

Ранее оппозиция критиковала главу КИД и требовала его отставки из-за командировки в Грузию во время серьезной напряженности там между правящими и оппозицией. Тогда он публично выразил поддержку крупнейшей оппозиционной партии этой страны и находившемуся тогда в заключении ее лидеру.

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