Главы таможен стран Балтии договорились о применении единых мер контроля

Как указано в сообщении Таможни, 18 декабря 2023 года премьер-министры стран Балтии утвердили декларацию, посредством которой поручили таможням Эстонии, Латвии и Литвы до 31 января 2024 года стандартизировать таможенный досмотр, который применяется в целях обеспечения реализации ограничительных мер ЕС .

Сообщается, что таможни стран Балтии усилят контроль над товарами, на которые распространяются запреты и ограничения на экспорт и которые вывозятся в третьи страны через Российскую Федерацию и/или Беларусь или транзитом через эти страны, и будут применять такие общие меры, как, например, требование представления таможне документа или информации, так называемой декларации производителя, выданного производителем экспортируемого или реэкспортируемого товара.