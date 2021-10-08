Главы МВД стран ЕС призывают ускорить решения по охране внешней границы блока

В письме, инициированном министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте, Европейской комиссии подчеркивается необходимость усиления защиты внешних границ ЕС, предотвращения злоупотреблений системой предоставления убежища в ЕС со стороны недемократических режимов и выделения средств ЕС на строительство забора на границе с Беларусью, сообщило МВД Литвы в пятницу.

Письмо подписали также министры Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Кипра, Латвии, Польши, Словакии и Венгрии.

Совет министров юстиции и внутренних дел ЕС в пятницу в Люксембурге также обсудит конкретные меры по преодолению кризиса нелегальной миграции.

"(...) Мы сталкиваемся с феноменальной гибридной атакой, организованной белорусским режимом, но этот кризис еще раз показал, что мы можем сплотиться в поиске эффективных решений. С самого начала миграционного кризиса мы получили от стран Евросоюза всевозможную помощь - экспертную, финансовую и гуманитарную. Я верю, что вместе мы найдем быстрые политические решения, которых от нас ждут народ Литвы и жители всей Европы", - цитируется в сообщении министерства слова А. Билотайте.

В письме министры приветствовали решение Европейской комиссии рассмотреть вопрос об укреплении правовой базы ЕС и включение в план действий ЕС оперативных, правовых, дипломатических и финансовых мер по реагированию на нелегальную миграцию и ее предотвращению.

Министры также подчеркивают необходимость быстрых и конкретных решений на уровне ЕС для борьбы с нелегальной миграцией и другими гибридными угрозами.

По их словам, для обеспечения целостности и эффективного функционирования Шенгенской зоны все внешние границы ЕС должны быть защищены на максимальном уровне. Поэтому в Шенгенском пограничном кодексе необходимо установить четкие правила действий, которые страны могут предпринять в случае нелегальной миграции и других гибридных угроз.

В письме также упоминается необходимость "дополнительного и адекватного финансирования из бюджета ЕС" для возведения забора.

В нем также говорится, что следует рассмотреть вопрос о дальнейшей разработке общих стандартов пограничного контроля ЕС и, в частности, наблюдения за внешними границами.

По инициативе Литвы еще в сентябре были подготовлены предложения с изменениями к законодательству ЕС, которые бы позволили государствам-членам действовать быстро и пропорционально действовать в случае угрозы национальной безопасности.

Литва, Латвия и Польша с лета сталкиваются с резким увеличением потока нелегальной миграции из Беларуси. В этом году в Литву попали более 4,1 тысячи мигрантов, незаконно пересекающих литовско-белорусскую границу.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией, в стране в связи с этим объявлена экстремальная ситуация.