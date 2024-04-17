Главы МИД Литвы и Андорры подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Как сообщило в среду Министерство иностранных дел (МИД), с момента вступления в силу настоящего соглашения будут созданы лучшие условия для развития двусторонних экономических отношений и поощрения взаимных инвестиций.

Министры также подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Андорра внесла свой вклад в Проект восстановления и реконструкции Украины для финансирования ремонта школы в Николаевской области.

"Я рад, что Литовский фонд сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи становится мостом, соединяющим Литву, Андорру и Украину", - сказал на встрече Г. Ландсбергис.