Главком ВС Литвы: ядерные учения РФ - большой вызов

Так он прокомментировал в среду сообщения американских СМИ о том, что Кремль проинформировал Вашингтон о начале ежегодных ядерных учений.

"Все стратегические учения — это сигнал для тревоги и надежды на то, что оно не будет использовано. Но мы должны к этому подготовиться и отнестись к этому очень серьезно", - заявил в среду журналистам Рупшис.

По его словам, такими действиями Россия демонстрирует свои возможности и готовность подразделений на случай, если будет принято решение о применении ядерного оружия.

"Обе эти цели являются для нас очень большим вызовом", — сказал генерал-лейтенант.

Президент США Джо Байден во вторник предостерег Россию от применения ядерного оружия в войне в Украине и заявил, что такая эскалация будет очень серьезной ошибкой.

На этой неделе Россия заявила, что Украина может применить на своей территории так называемую "грязную бомбу".

Как правило, "грязная бомба" представляет собой обычную бомбу с радиоактивными, биологическими или химическими агентами, выделяющимися при взрыве.

США и их союзники подозревают, что Россия могла бы сама использовать грязную бомбу, и возложить за это вину на Украину, возможно, чтобы оправдать возможное применение ядерного оружия в этой войне.