"Чему научила война в Украине – тому, что общество, как всегда, как и перед Первой мировой войной, так и после нее, примерно до 1935 года не хотело признавать реальность и считало, что войн быть не может. Такие потери в Европе – миллионы погибших, промышленность разрушена, государства развалились, поэтому думали, что этого не может быть. К сожалению, мир так уж устроен, что мировые войны были, есть и будут, в том числе и в Европе", - сказал В. Рупшис радиостанции Žinių radijas.

Командующий Литовской армией считает, что Литва, как и вся Европа, долгое время совершала ошибку, не оценивая угрозу войны реально и не готовясь к ней.

"Мы не смотрели должным образом на эту подготовку к конфликту такого масштаба. (...) Нет, даже по 3 статье договора НАТО у нас должна быть собственная мощность, мы должны ее обеспечить сами. Мы являемся одной из 30 стран, входящих в НАТО, во всей этой мозаике военного потенциала. Недостаточно внимания уделялось необходимости восстановления ресурсов, боеприпасов, необходимости развития вооружения", - сказал он.

В. Рупшис подчеркивает, что в связи с тем, что до войны в Украине российская угроза не была должным образом оценена, вызовы представляет и то, что военная промышленность не может достаточно быстро переориентироваться на текущую реальность.

"Потому что Россия вооружалась, готовилась к войне, а кто-то не хотел смотреть на это трезво. И сейчас я думаю, что, наверное, военная промышленность не сможет так быстро переориентироваться на это военное производство", - подчеркнул В. Рупшис.

"Второе, пожалуй, следует открыто сказать, что представители военной промышленности, представители бизнеса, они тоже немного растеряны, потому что не знают, что будет дальше. Может быть, кому-то опять покажется, что все – после этой войны войн больше не будет. И что дальше делать с этим производством?" - добавил командующий армией.