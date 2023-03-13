Главизбирком разрешил Штраупайте бороться за пост мэра Висагинаса

На заседании ГИК в понедельник комиссия объявила об отмене решения от 9 марта об аннулировании регистрации кандидата Д. Штраупайте на выборах. По словам ГИК, такое решение было принято с учетом обнародованного 13 марта постановления Апелляционного суда Литвы, согласно которому отменяется предыдущее решение суда о запрете экс-мэру Висагинаса Д. Штраупайте избираться на должность мэра.

Данное решение членами комиссии было одобрено единогласно.

"Проект решения был предложен с учетом того, что 13 марта Апелляционный суд вынес постановление об отмене решения Паневежского окружного суда от 8 марта, в котором пересматривалась резолютивная часть от 4 октября 2019 г., согласно которой Д. Штраупайте было назначено уголовное наказание в виде лишения права в течение трех лет 3 назначаться на государственные, муниципальные и назначаемые их учреждениями должности – и было принято новое постановление", – сообщил о решении руководитель Отдела права и расследований ГИК Рокас Стабингис.

По его словам, именно на основании перечисленных обстоятельств Главизбирком принял решение об отмене собственного решения от 9 марта о запрете Д. Штраупайте участвовать в выборах.

На прошлой неделе, 8 марта, Паневежский окружной суд признал, что пересмотренная часть приговора запрещает Д. Штраупайте назначаться на должности, избираемые или назначаемые государством или самоуправлением, а также их учреждениями, предприятиями или неправительственными организациями. 9 марта ГИК также объявила о решении снять с выборов мэра Висагинаса кандидата в мэры Висагинаса Д. Штраупайте, прошедшую во второй тур.

Однако в понедельник, 13 марта, Апелляционный суд вынес постановление об отмене пересмотренного решения Паневежского окружного суда, в котором запрещалось экс-мэру Висагинаса Дале Штраупайте избираться на должность мэра.

В 2019 г. решением Паневежского окружного суда Д. Штраупайте была признана виновной во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Осужденная обжаловала данное решение в Апелляционный суд, добиваясь оправдания.