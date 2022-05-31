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Будущее Молдовы и других стран "Восточного партнерства" зависит от победы Украины, считает спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, которая находится с визитом в Кишиневе.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Domantas Pipas

"Судьба стран "Восточного партнерства" и не только их зависит от исхода войны Украины за свободу и территориальную целостность. Поэтому так важно, чтобы она победила. Поэтому мы все должны помочь Украине это сделать", - считает глава литовского парламента.

Спикер Сейма принимает участие во встрече глав парламентов Северных и Балтийских стран (NB8), организованной по ее инициативе в Кишиневе во вторник, сообщил Отдел по связям с общественностью Сейма.

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Согласно сообщению, в формате NB8 выражается солидарность с Молдовой, обсуждаются вопросы региональной безопасности и интеграции в Евросоюз.

Литва, как координатор сотрудничества восьмерки Северных и Балтийских стран в этом году, указывает, что перед лицом войны в Украине международное сообщество не должно забывать об интересах других стран "Восточного партнерства".

Как говорится в сообщении, об этом шла речь на встречах NB8 со спикером молдавского парламента Игорем Гросу и премьер-министром страны Натальей Гаврилицей.

"Необходимо укреплять страны "Восточного партнерства". Как я сказала господину Гросу, Литва понимает, что Молдова нуждается в международной поддержке на пути к западной демократии. Я верю, что этот визит поможет ей укрепить свои позиции как в формате Евросоюза, так и в других форматах", - сказала Чмилите-Нильсен.

По словам спикера Сейма, эта поддержка должна быть широкой, охватывать политические, экономические аспекты и аспекты безопасности и помогать преодолевать вызовы, возникающие перед Молдовой.

"Ситуация еще больше осложнилась: помимо социально-экономических, энергетических и связанных с COVID-19 вызовов появились новые проблемы, связанные с войной в Украине. Недопустимо, чтобы Россия угрожала Молдове, в частности, попытками дестабилизировать ситуацию в Приднестровском регионе", - заявила спикер Сейма.

В этом году Литва координирует сотрудничество восьмерки Северных и Балтийских стран.

Волнения в сепаратистском регионе Молдовы - Приднестровье - обострились с началом войны России в Украине. Пророссийские сепаратисты контролируют этот регион, население которого составляет примерно 470 тыс. человек, с войны 1992 года с Молдовы. В начале мая сообщалось о нескольких произошедших там взрывах.

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