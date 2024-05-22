Глава погранслужбы Литвы: решение РФ об одностороннем изменении морских границ - возможная провокация

"МИД расценивает это как возможную провокацию, я согласен с этой оценкой", - сказал агентству Elta Р. Любаев.

"Граница в море и Куршском заливе контролируется системами мониторинга. Никакого движения, никаких действий или активности у границы с Российской Федерацией на сегодняшний день нет", - добавил он.

По его словам, сейчас ситуация обсуждается с ответственными ведомствами, в том числе с Министерством иностранных дел. Р. Любаев подчеркнул, что морская граница определяется международными соглашениями, а не односторонними решениями.