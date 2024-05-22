Глава погранслужбы Литвы: решение РФ об одностороннем изменении морских границ - возможная провокация

"МИД расценивает это как возможную провокацию, я согласен с этой оценкой", - сказал агентству Elta Р. Любаев.
"Граница в море и Куршском заливе контролируется системами мониторинга. Никакого движения, никаких действий или активности у границы с Российской Федерацией на сегодняшний день нет", - добавил он.
По его словам, сейчас ситуация обсуждается с ответственными ведомствами, в том числе с Министерством иностранных дел. Р. Любаев подчеркнул, что морская граница определяется международными соглашениями, а не односторонними решениями.
Глава СОГГ подчеркивает, что охрана на границе с РФ уже некоторое время усилена.
"Охрана нашей границы уже некоторое время усилена, и тот режим, который сейчас применяется на границе с Российской Федерацией, соответствует сложившейся ситуации", - сказал Р. Любаев.
Опираясь на проект постановления правительства, опубликованный на портале правовых актов, издание The Moscow Times сообщает, что Российские власти в одностороннем порядке решили изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.
Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.
Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.
На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Ягры, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к поставлению кабмина.
На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.
Реагируя на ситуацию в среду в МИД был вызван представитель России для подробного разъяснения ситуации.