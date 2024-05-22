2024.05.22 11:49

Глава погранслужбы Литвы: решение РФ об одностороннем изменении морских границ - возможная провокация

 
пока никаких действий на границе не зафиксировано
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустам Любаев поддерживает позицию Министерства иностранных дел (МИД) и говорит, что решение России об одностороннем изменении морских границ с Литвой и Финляндией является возможной провокацией. По его словам, пока пограничники не зафиксировали увеличения движения у границы с Российской Федерацией.

"МИД расценивает это как возможную провокацию, я согласен с этой оценкой", - сказал агентству Elta Р. Любаев.

"Граница в море и Куршском заливе контролируется системами мониторинга. Никакого движения, никаких действий или активности у границы с Российской Федерацией на сегодняшний день нет", - добавил он.

По его словам, сейчас ситуация обсуждается с ответственными ведомствами, в том числе с Министерством иностранных дел. Р. Любаев подчеркнул, что морская граница определяется международными соглашениями, а не односторонними решениями.

Глава СОГГ подчеркивает, что охрана на границе с РФ уже некоторое время усилена.
"Охрана нашей границы уже некоторое время усилена, и тот режим, который сейчас применяется на границе с Российской Федерацией, соответствует сложившейся ситуации", - сказал Р. Любаев.

Опираясь на проект постановления правительства, опубликованный на портале правовых актов, издание The Moscow Times сообщает, что Российские власти в одностороннем порядке решили изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Ягры, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к поставлению кабмина.

На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Реагируя на ситуацию в среду в МИД был вызван представитель России для подробного разъяснения ситуации.

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