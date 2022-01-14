"В контексте решения данной проблемы можно ожидать определенной реакции, могут увеличиться попытки вытеснения мигрантов в Литву, поэтому мы охраняем границу в усиленном режиме, нам помогают другие ведомства: военные, полиция", - в пятницу заявил глава СОГГЛ.
В четверг пограничники развернули 18 иностранцев после трехдневного перерыва.
Ситуацию с возросшим количеством попыток пересечения границы Любаевас не драматизирует и подчеркивает, что обстановка стабильна.
"С этого года у нас не было таких дней, чтобы было более 10 человек не пропущено в Литву. Возможно, кажется, что увеличение значительное, однако, учитывая то, что это всего 18 человек, не будем драматизировать ситуацию", - отметил глава погранслужбы Литвы.
"Пока ситуация остается стабильной", - добавил он.
По словам Любаеваса, на основании публичных данных, в Беларуси около тысячи мигрантов, которые могут пытаться перейти границы Литвы, Латвии или Польши.
"Работа радикально не меняется"
В связи со стабилизацией ситуации с полуночи в приграничном участке отменяется режим чрезвычайного положения.
Однако не отменяется объявленная ранее экстремальная ситуация. Р. Любаевас отметил, что это радикально не меняет характер работы: будет продолжена охрана границы и приграничного участка.
В ноябре прошлого года Сейм ввел чрезвычайное положение на приграничнос с Беларусью участке и на пять километров от границы, а также в местах размещения мигрантов в Кибартай, Медининкай, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.
Будут реагировать более гибко
В связи с введением чрезвычайного положения было ограничено движение транспортных средств в приграничном участке без разрешения пограничников, запрещено прибывать на данную территорию всем, кроме местных жителей, а также имеющих недвижимость в этой зоне.
На территории, где введено чрезвычайное положение, было разрешено проводить досмотр транспортных средств, лиц, их вещей, чтобы найти и изъять незаконное оружие, патроны, взрывчатые и другие опасные вещества, задерживать нарушителей закона, также были запрещены собрания.
Чрезвычайное положение было введено из-за ситуации у польской границы, где с белорусской стороны скопились тысячи мигрантов.
По словам главы погранслужбы, на белорусской стороне не фиксируются активные действия силовых структур: "Идет патрулирование, мы видим, что идет обучение молодых пограничников".
"Если мы увидим, что ситуация меняется, точно будет подано предложение об изменении статуса", - заверил Любаевас.
В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.
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