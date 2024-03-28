Глава Партии труда намерен предложить совету отказаться от участия в выборах в ЕП

По словам Мазурониса, решение о коррекции списка кандидатов в ЕП "трудовики" должны принять 28 марта на удаленном заседании совета.

Такое решение Партия труда приняла после того, как 26 марта в офисе партии был проведен обыск сотрудниками Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) в рамках расследования, которое проводит Европейская прокуратура. Предполагают, что расследование связано с деятельностью основателя партии Виктора Успасских в ЕП.

"Это значит, что в ближайшее время партия либо должна будет корректировать список кандидатов в ЕП, либо менять председателя партии", - сказал в среду Мазуронис.

Заместитель председателя партии Виктор Федоров в четверг сказал, что поддерживает идею лидера.