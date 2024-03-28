Глава Партии труда намерен предложить совету отказаться от участия в выборах в ЕП

По словам Мазурониса, решение о коррекции списка кандидатов в ЕП "трудовики" должны принять 28 марта на удаленном заседании совета.
Такое решение Партия труда приняла после того, как 26 марта в офисе партии был проведен обыск сотрудниками Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) в рамках расследования, которое проводит Европейская прокуратура. Предполагают, что расследование связано с деятельностью основателя партии Виктора Успасских в ЕП.
"Это значит, что в ближайшее время партия либо должна будет корректировать список кандидатов в ЕП, либо менять председателя партии", - сказал в среду Мазуронис.
Заместитель председателя партии Виктор Федоров в четверг сказал, что поддерживает идею лидера.
"Мы, видимо, будем не готовы к участию в этих выборах. После любой тени нужно время на подготовку к выборам. У нас на это нет времени, в любом случае все эти истории нам пользы не приносят", – сказал журналистам политик.
По его словам, партия обсудит ситуацию сегодня вечером на заседании.
"Я устал от всего этого. Устал от всех историй, которые тянутся за Партией труда", – признал Федоров.
Он сказал, что пока не намерен покидать партию.
"Но предложения есть разные. Одно из них - быть может, пора распустить", – прибавил Федоров.
Напомним, что лидер партийного списка на выборах в ЕП - Успасских, почетный председатель партии.
Офис Партии труда во вторник вечером в Вильнюсе посетили представители правоохраны, они изъяли документы. Руководство "трудовиков" сообщало, что у партии нет никакого статуса в расследуемом деле.
Пресс-секретарь Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене сказала Delfi, что расследование проводит Европейская прокуратура.
Партию труда в 2003 г. основал нынешний европарламентарий Виктор Успасских.