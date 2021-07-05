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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что новый палаточный городок для нелегальных мигрантов появится быстрее, чем за неделю.
Глава МВД: новый палаточный городок для мигрантов в Литве появится на этой неделе
© DELFI / Domantas Pipas

"Он должен быть раньше (чем через неделю - BNS), сейчас еще уточняется место, (его) выбирают по тому, чтобы были определенные моменты, связанные с водой, электричеством, чтобы было проще. Но мы точно не думаем о каких-то очень комфортных условиях", - сказала А. Билотайте на пресс-конференции в понедельник.

Министр сказала, что не может назвать точное место городка и число будущих мест в новых палатках, утверждая, что "наши соседи из недружественной страны слушают и на основании этого, возможно, тоже вырабатывают свою стратегию".

Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
© DELFI / Josvydas Elinskas
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"Но (...) это достигающее тысяч число, он (палаточный городок - BNS) точно будет стоять и будет готов, точно будет обеспечено ограждение, охрана", - сказала А. Билотайте.

По ее словам, городок будет расположен в отдалении от жилых территорий, в палатках будут гарантированы "базовые жизненные потребности", министерство также осуществляет госзакупки по модульным домам.

Сроки рассмотрения прошений о предоставлении убежище намечается сократить до 10 дней

Сроки рассмотрения прошения о предоставлении убежища намечается сократить до десяти дней, говорит министр.

"Дано поручение найти решения, чтобы процедура сократилась максимально, насколько это возможно, то есть чтобы просьбы рассматривались в течение десяти дней", - сказала министр журналистам.

По словам А. Билотайте, сейчас рассмотрение просьб о предоставлении убежища затягивается, так как у задержанных на границе мигрантов нет документов, они сознательно не предоставляют информацию о стране происхождения.

Министр говорит, что по вопросу оптимизации процесса сейчас ведутся консультации с греческими должностными лицами, у которых есть опыт рассмотрения просьб об убежище, когда пять-шесть лет назад в этой стране возник кризис с беженцами.

Она сообщила, что на этой неделе в Ирак и Турцию планируют отправиться литовские делегации, чтобы обсудить вопрос о возвращении нелегальных мигрантов, потому что приезжих именно оттуда больше всего.

"Есть такие мысли и доказательства, что такие центры регистрации иностранцев, как у нас, есть и в Беларуси, и этих людей из таких центров просто специально перемещают в Литву. У нас также есть информация о студентах, вероятно обучавшихся в Беларуси, их, видимо, тоже с применением определенных средств перемещают в Литву. Это намеренные, хорошо организованные действия против Литвы", - сказала политик.

Нелегальная миграция на границе с Беларусью резко возросла в последние месяцы, а в последние дни пограничники фиксируют более чем по сто незаконных пересечений границы в сутки.

В Литву в этом году уже попало более 1200 нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока.

Литовские должностные лица говорят, что рост нелегальной миграции - это атака белорусского режима, который мстит Литве.

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