"В данный момент на нашей границе сконцентрировано максимальное количество сотрудников Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), также вовлекаются прочие силы системы внутренних дел, и сегодня мы конкретно обсуждали дополнительные вооруженные силы", – заявила министр на пресс-конференции.

Она не назвала конкретное число военных.



В конце прошлой недели сообщалось, что на охрану границы планируется направить 260 военных.

"Уже с субботы военные пришли на подкрепление пограничникам, но мы договорились, что охрана нашей границы будет укреплена еще большими вооруженными силами, я бы не хотела детализировать цифры, поскольку эти цифры очень щепетильны", – сказала Билотайте.

По ее словам, основное послание заключает в том, что "мы серьезно смотрим на эти угрозы, и на охрану границы выделяются максимальные силы, как из системы внутренних дел, так и системы обороны".

Министр обороны Арвидас Анушаускас отметил, что законы предусматривают возможность во время экстремальной ситуации привлекать вооруженные силы.

"Армия может быть привлечена для оказания помощи государственным и муниципальным ведомствам в случае экстремальной ситуации, когда масштабы события интенсивно растут. Так вот сейчас такая ситуация", – пояснил Анушаускас.

"До сих пор оказывалась логистическая поддержка – палаточный городок, палатки-ангары. Оборудование спирального барьера из колючей проволоки, ополченцы Минобороны на восьми пограничных заставах оказывали и иную помощь, однако с учетом потребности литовская армия готова значительно увеличить помощь, это и будет сделано, в ближайшие недели эта помощь увеличится", – отметил министр обороны.

Он также сказал, что привлекаемые военные ресурсы не будут называться, лишь отметил, что "помощь будет использоваться эффективно".

В понедельник президент Гитанас Науседа созвал заседание ГСО для обсуждения вех борьбы с миграционным кризисом.

В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. В основном это мигранты с Ближнего Востока и Африки, многие без документов.

Литовские должностные лица утверждают, что это – организованная белорусским режимом гибридная атака на Литву.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси по причине санкций ЕС.