По ее словам, Чехия, которая будет председательствовать в Совете ЕС, обещает исключительное внимание к миграционной политике.
По словам Билотайте, очевидна необходимость в конкретном правовом регулировании, которое позволило бы государствам-членам ЕС обеспечить эффективное реагирование в случаях инструментализации миграции и гибридной атаки.
Она указала, что об этом говорят уже почти год, а законодательство ЕС пока не дает возможности странам-членам защищаться от гибридных атак белорусского режима на внешней границе ЕС и не предотвращает злоупотреблений системой предоставления убежища.
"Меры, предпринятые на национальном уровне, были единственным эффективным способом сорвать план Лукашенко. Мы всегда консультировались с Еврокомиссией относительно наших решений и будем продолжать это делать", - отметила Билотайте в пресс-релизе МВД.
Всего в прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тысячи мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки. Литва называет приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.
Остановить поток мигрантов удалось, когда в начале августа прошлого года начала применяться так называемая политика разворота, но она вызвала критику со стороны правозащитной организации Amnesty International и Суда Справедливости Европейского Союза.
30 июня этот суд объявил, что литовские правовые нормы, которые не позволяют нелегальным мигрантам подавать прошение о предоставлении убежища и позволяют задерживать их просто за нелегальный въезд в страну, противоречат европейским директивам.
Министр внутренних дел, в свою очередь, заявила, что Литва должна защищаться и не отступaться от своих решений в отношении мигрантов.
В Праге министры внутренних дел ЕС также обсудят вопросы региональной безопасности, помощи Украине и Молдове, предотвращения сексуальной эксплуатации детей в Интернете, будут изыскиваться пути активизации усилий по расследованию военных преступлений, разминированию украинских территорий.
В Праге Билотайте подпишет соглашение со Словакией о сотрудничестве на границе с Украиной с целью предотвращения незаконного ввоза оружия в ЕС.
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