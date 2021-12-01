"Есть причины продлить режим ЧП, и сегодня мы представим это предложение правительству с некоторыми изменениями с учетом этой практики и возникших новых потребностей", - сказала министр журналистам во вторник.
По ее словам, ситуация не улучшилась, так как количество мигрантов в Беларуси не изменилось, как и ситуация на границе с Польшей.
"Считаем ситуацию не улучшившейся, потому что от 7 до 15 тысяч мигрантов все еще находятся в Беларуси и еще не вернулись в страны происхождения. Мы видим ситуацию между белорусской и польской границами - напряженность, конечно, не спадает", - сказала А. Билотайте.
По словам министра, в настоящее время отмечаются и другие риски, которые делают целесообразным продление режима чрезвычайного положения.
"Мы также наблюдаем новые тенденции, которые указывают на попытки преодолеть концертину или забор, в которых могут быть замешаны белорусские должностные лица, а также риски вторичной миграции", - сказала она.
"Видим, что пытаются искать новые способы организации торговли людьми, в этом замешаны граждане Беларуси и Украины, мы видим и попытки нашего криминального мирового сообщества сотрудничать с белорусскими преступниками", - добавила министр.
С начала августа, когда пограничники получили право не пропускать иностранцев из Беларуси в запрещенных к ее пересечению местах, 7692 из них не пустили в Литву.
В этом году в Литву нелегально попали более 4,2 тыс. мигрантов.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.
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