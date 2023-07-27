Глава МВД Литвы: предложим рассмотреть вопрос о лишении литовского гражданства Дробязко

Однако, по ее словам, исход этого дела зависит от Комиссии по делам гражданства и президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Насколько мне известно, Департамент миграции уже подвел итоги и представил нам свое заключение. И в настоящее время Министерство внутренних дел уже готовит обращение в Комиссию по делам гражданства с предложением рассмотреть этот вопрос", — сказала в четверг А. Билотайте в эфире радиостанции Žinių radijas.

По ее словам, предложение для Комиссии по делам гражданства о рассмотрении вопроса готовится после оценки заключений, предоставленных всеми учреждениями, участвующими в процессе.

"Хочу отметить, что Департамент миграции оценил информацию, предоставленную различными ведомствами, в том числе заключения Министерства иностранных дел и Министерства обороны. И на основании этого в Комиссию по делам гражданства вносится предложение о рассмотрении данного вопроса ", – подчеркнула А. Билотайте.