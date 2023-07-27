Глава МВД Литвы: предложим рассмотреть вопрос о лишении литовского гражданства Дробязко

Однако, по ее словам, исход этого дела зависит от Комиссии по делам гражданства и президента Литвы Гитанаса Науседы.
"Насколько мне известно, Департамент миграции уже подвел итоги и представил нам свое заключение. И в настоящее время Министерство внутренних дел уже готовит обращение в Комиссию по делам гражданства с предложением рассмотреть этот вопрос", — сказала в четверг А. Билотайте в эфире радиостанции Žinių radijas.
По ее словам, предложение для Комиссии по делам гражданства о рассмотрении вопроса готовится после оценки заключений, предоставленных всеми учреждениями, участвующими в процессе.
"Хочу отметить, что Департамент миграции оценил информацию, предоставленную различными ведомствами, в том числе заключения Министерства иностранных дел и Министерства обороны. И на основании этого в Комиссию по делам гражданства вносится предложение о рассмотрении данного вопроса ", – подчеркнула А. Билотайте.
По словам министра, Комиссия по делам гражданства должна принять решение о том, какое предложение представить президенту, а глава государства, оценив все доводы, должен принять окончательное решение.
"Мы видим весь общий контекст и вносим такое предложение, но принятие решения – только в руках Комиссии по делам гражданства и президента", – подчеркнула А. Билотайте.
Департамент государственной безопасности (ДГБ) не видит угроз национальной безопасности из-за фигуристки Маргариты Дробязко, сообщил ранее Литовский национальный вещатель (LRT).
Парламентарии выступили с инициативой по лишению литовского гражданства М. Дробязко и обратились в Министерство внутренних дел (МВД).
Министр внутренних дел Агне Билотайте ранее заявляла, что видит моральное основание для лишения фигуристки М. Дробязко литовского гражданства, предоставленного в порядке исключения.
Однако в июне министр отметила, что решение будет зависеть от заключений спецслужб и президента.
После участия пары фигуристов М. Дробязко и П. Ванагаса в мероприятии в Сочи, организованном супругой пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, известного как кремлевский рупор, президент Гитанас Науседа призвал инициировать изменение законодательства, касающиеся лишения гражданства в порядке исключения.