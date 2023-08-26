Глава МВД Литвы: оцениваются возможности закрытия большего числа КПП на границе с Беларусью

"Если учесть проблему контрабанды, то, что сегодня на границе с Беларусью должны находиться сотрудники... Мы действительно обсуждаем определенные варианты, конкретно для решения этих проблем", - сказала журналистам в пятницу Билотайте.

Однако, добавила министр, пока нет данных о том, стоит ли принимать такое решение из-за возможных угроз.

"Что касается угроз, есть ли сейчас такие угрозы, чтобы нам пришлось закрыть – такой информации на данный момент нет. Но мы оцениваем, и Литва готова к соответствующим сценариям, согласованным с соответствующими ведомствами", - сказала Билотайте.

По ее словам, важно иметь план действий по обеспечению безопасности границы, синхронизированный с соседними странами. Министр напомнила, что обсудит эти вопросы со своими коллегами из Польши, Латвии и Эстонии в понедельник в Варшаве.