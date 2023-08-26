26 августа 2023 г. 13:45

Глава МВД Литвы: оцениваются возможности закрытия большего числа КПП на границе с Беларусью

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Baigiamas atnaujinti Medininkų pasienio kontrolės postas
Baigiamas atnaujinti Medininkų pasienio kontrolės postas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что оценивается возможность закрытия дополнительных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Беларусью. На прошлой неделе были закрыты КПП Шумскас и Тверячюс.

"Если учесть проблему контрабанды, то, что сегодня на границе с Беларусью должны находиться сотрудники... Мы действительно обсуждаем определенные варианты, конкретно для решения этих проблем", - сказала журналистам в пятницу Билотайте.

Однако, добавила министр, пока нет данных о том, стоит ли принимать такое решение из-за возможных угроз.

"Что касается угроз, есть ли сейчас такие угрозы, чтобы нам пришлось закрыть – такой информации на данный момент нет. Но мы оцениваем, и Литва готова к соответствующим сценариям, согласованным с соответствующими ведомствами", - сказала Билотайте.

По ее словам, важно иметь план действий по обеспечению безопасности границы, синхронизированный с соседними странами. Министр напомнила, что обсудит эти вопросы со своими коллегами из Польши, Латвии и Эстонии в понедельник в Варшаве.

"Литва готова разработать план закрытия границы. Это разноуровневый план. Мы представим его и обсудим с нашими коллегами, чтобы при соответствующих уровнях угроз мы могли одновременно выполнять одни и те же действия и решения", - сказала Билотайте.

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