"Политическая воля ясна - борьба с финансовыми преступлениями должна вестись безоговорочно. Мы должны адекватно реагировать на вызовы, диктуемые временем, и модернизацию финансовых преступлений. Сообща мы продолжим выполнять возложенную на нас государством миссию – защищать литовскую финансовую систему от преступлений", – сказала министр А. Билотайте.

По словам министра, борьба с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, хищением НДС и средств финансовой поддержки ЕС дополнилась новыми угрозами, связанными с сектором виртуальной валюты и международными, хорошо организованными схемами мошенничества, преступлениями в электронном пространстве, а также борьбой с незаконным обогащением и реализацией международных санкций против России.

А. Билотайте подчеркнула, что необходимо усилить криминальную разведку, уделять больше внимания предотвращению незаконного обогащения и конфискации незаконно нажитого гражданского имущества. Также необходимо укреплять сотрудничество с литовскими и зарубежными партнерами, инвестировать в современные и безопасные информационные технологии, чтобы у сотрудников были эффективные инструменты для обработки данных, превенции и финтех-надзора. Следует уделять больше внимания предупреждению преступности и подготовке сотрудников.

В сообщении напоминают, что министерство обеспечило увеличение финансирования СРФП с 12 млн. в прошлом году до 15,5 млн. евро в 2023 году. Также на 14 проц. повысилась средняя зарплата сотрудников СРФП – в 2022 г. она составила 1 689 евро на руки.

В прошлом году было расследовано 433 преступных деяния и раскрыт ущерб на 37 млн евро, 1,7 млн. ущерба было возмещено. Установлены попытки хищения 12 млн. евро поддержки ЕС и 22 млн. евро неуплаченного НДС. В связи с международными санкциями в отношении российских и белорусских субъектов было заморожено средств и имущества на 78 млн. евро. Санкции распространяются на 1 389 лиц Российской Федерации и 171 субъект, а также на 195 лиц Беларуси и 35 субъектов.