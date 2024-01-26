Глава МВД Литвы находится с визитом в Бельгии

"Мы видим тревожные тенденции в сфере наркотрафика в европейских портах. Несомненно, эта угроза актуальна и в Клайпедском порту. Поэтому Литва приветствует инициативу Альянса европейских портов. Мы видим огромную пользу от такого международного формата – сотрудничество государственного и частного секторов необходимо для эффективной борьбы с организованной транспортировкой наркотиков и торговыми сетями", - говорит министр А. Билотайте.

По словам министра, повышение устойчивости портов требует не только совместных действий таможни и полиции, но и создания инфраструктуры, внедрения передовых технологий для тщательного досмотра транспортных средств, людей и грузов, обеспечения безопасности портовой территории и надзора за осуществляемой на ней деятельностью.

Также важно к профилактическим мероприятиям привлечь частные охранные предприятия, контролирующие территории портов, обучать сотрудников и обеспечивать строгие антикоррупционные меры.