Глава МВД Литвы находится с визитом в Бельгии

"Мы видим тревожные тенденции в сфере наркотрафика в европейских портах. Несомненно, эта угроза актуальна и в Клайпедском порту. Поэтому Литва приветствует инициативу Альянса европейских портов. Мы видим огромную пользу от такого международного формата – сотрудничество государственного и частного секторов необходимо для эффективной борьбы с организованной транспортировкой наркотиков и торговыми сетями", - говорит министр А. Билотайте.
По словам министра, повышение устойчивости портов требует не только совместных действий таможни и полиции, но и создания инфраструктуры, внедрения передовых технологий для тщательного досмотра транспортных средств, людей и грузов, обеспечения безопасности портовой территории и надзора за осуществляемой на ней деятельностью.
Также важно к профилактическим мероприятиям привлечь частные охранные предприятия, контролирующие территории портов, обучать сотрудников и обеспечивать строгие антикоррупционные меры.
На неформальном заседании министры также обсудили использование искусственного интеллекта при совершении преступных деяний в электронном пространстве и необходимость расширения возможностей правоохранительных органов для эффективной борьбы с этими преступлениями.
В сообщении Министерства внутренних дел указывается, что министр подчеркнет, что при быстром развитии технологий искусственного интеллекта правоохранительные органы не могут отставать – они должны обладать необходимыми инструментами и знаниями для создания возможностей предотвращения и реагирования.
Она также обратит внимание на то, что враждебные страны могут использовать искусственный интеллект для усиления кампаний по дезинформации, создания социальной напряженности и вмешательства в демократические избирательные процессы.
На заседании также обсудили дальнейший правовой статус находящихся в ЕС и новых прибывающих из Украины лиц после марта 2025 г.