"Хотя цифры показывают, что ситуация стабилизировалась, что у нас нет серьезных проблем, я вынуждена сказать, что мы не можем быть спокойными, потому что с белорусской стороны мы насчитываем 1,5–2 тысячи мигрантов и видим, что в ангарах их еще больше", - сказала министр журналистам в пятницу в Капчаместисе, что в приграничном Лаздийскм районе.

По ее словам, в целом в Беларуси может находиться 7-15 тысяч мигрантов.

"Пока эти люди не будут возвращены в страны их происхождения, мы действительно не можем быть спокойными. Зная, что А. Лукашенко непредсказуем и от него можно чего угодно ожидать, мы должны быть готовыми к любому сценарию", - сказала А. Билотайте.

Она подчеркнула, что службы "готовы, составлены разные планы реагирования".

С начала августа, когда пограничникам было предоставлено право разворачивать мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу, более 7,4 тысячи человек не были впущены в Литву.

Незаконно попали в Литву почти 4,2 тыс. мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В результате в Литве объявлена экстремальная ситуация. Затем, когда большое количество мигрантов сосредоточилось на границе Беларуси с Польшей, Сейм также объявил на месяц чрезвычайное положение на приграничных территориях Литвы.