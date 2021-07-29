Глава МВД Литвы: главная задача – как можно скорее выслать мигрантов в страны происхождения

"Наша главная цель и задача - как можно скорее выслать этих людей в страны их происхождения", - сказала министр журналистам в четверг на Друскининкской погранзаставе.
По ее словам, ускоренной депортации будут способствовать безопасное расселение мигрантов, быстрые миграционные процедуры.
"Мы сможем сделать это только в том случае, если этих люди будут у нас на безопасных территориях, если мы сможем быстро осуществлять миграционные процедуры, устанавливать их личности, и тогда сможем отправлять их домой", - сказала А. Билотайте.
Литва сейчас готовится начать процесс возвращения мигрантов.
Мигранты могут быть отправлены в страну происхождения, если их просьбы о предоставлении убежища в Литве отклонены и суды поддерживают такие решения Департамента миграции (ДМ) .
Рассмотрение просьб о предоставлении убежища сейчас пробуксовывает из-за возросшей миграции, поэтому ДМ в этом месяце объявил, что ищет новых работников.
В последние месяцы Литва сталкивается с заметно возросшей нелегальной миграцией. В этом году в Литву уже пытались попасть более 3 тыс. незаконных мигрантов, из-за их наплыва Литва объявила экстремальную ситуацию.
Литовские должностные лица придерживаются позиции о том, что выросшие потоки миграции являются акцией, организованной минским режимом против Литвы.
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