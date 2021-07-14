"Эту критику я уже слышал еще до назначения на должность, и сегодня я еще не со всем ознакомился, поэтому извиняюсь за то, что не все знаю", – сказал министр журналистам в среду.

"Я уже принял на себя ответственность, придя на эту должность (...). Премьер меня пригласила, премьер же меня и вызовет", – добавил он.

В среду на традиционной годовой пресс-конференции президент Г. Науседа заявил, что Министерство здравоохранения прилагает недостаточно усилий для поощрения вакцинации.

Он отметил, что в данный момент у Литвы достаточно вакцин, чтобы привить 70% взрослого населения страны.

Глава государства также отметил, что будет поднимать вопрос о том, какой у Министерства здравоохранения план для того, чтобы привить больше жителей к осени, поскольку в противном случае придется вернуться к карантинным ограничениям.

Кроме прочего, Г. Науседа заявил, что используемые сейчас средства поощрения вакцинации "в основном устарелые, крутят рекламные ролики, которые уже никто не смотрит", между тем, следует выявлять наименее привитые группы населения и работать с ними.

"Критика - это хорошо. Конструктивная критика - еще лучше. Насколько я понимаю, основным посылом было то, что всего не хватает, поэтому я хочу сказать, что когда к работе приступило новое правительство, также всего не хватало. Нам всем не хватало вакцин, стратегий, тестов, алгоритмов тестов. На сегодняшний день я пришел к выводу, что всем нам не хватало и единства, что очень важно в обуздании кризиса", – сказал А. Дулькис.

В Литве как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили 46% жителей, однако в последнее время масштабы вакцинации в стране сократились.

В целом Литва получила 3 млн 203 тыс. 455 доз прививок, из них использованы 2 млн 373 тыс. 693 дозы.

Неиспользованными в данный момент остаются более 829,7 тыс. доз вакцин.