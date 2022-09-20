"Говоря о пандемии, я говорил бы о концах, а не о конце – я бы использовал множественное число. Потому что у пандемии нет одного конца. Может быть медицинский конец пандемии, политический конец пандемии, социальный конец пандемии", - в переданном Эльте комментарии утверждает министр.

"Что мы видим по больницам – количество занятых коек не растет, оно стабильное, поэтому с медицинской точки зрения пандемия уже некоторое время "буксует", и ситуация нормализовалась. Это отражается и на применяемых мерах: строгие ограничения заменены рекомендациями, из мер - перед осенним сезоном снят национальный карантин, осталась только возможность локальных карантинов и т.д. Конечно, это "затишье" обманчиво, ведь новый штамм ковида может появиться в любой момент, поэтому важно продолжать вакцинацию, создавая тем самым преграды для распространения вируса", - добавил он.

Реагируя на заявление Дж. Байдена, А. Дулькис утверждает, что сейчас основное внимание следует уделить постковидной действительности.

"Президент США заявил о политическом завершении пандемии, что не менее важно, поскольку свои силы и силы и ресурсы всего общества можно направить на другие сферы, требующие нашего внимания, которые оставались в стороне во время пандемии", - обратил внимание А. Дулькис.

По словам министра, наиболее сложная ситуация в социальной сфере, поскольку, отмечает он, в Литве сложилась постковидная действительность, в которой на первое месте выходят восстановление социальных связей, большее внимание к психическому здоровью, полное возвращение других медицинских услуг.

"Оценивая ущерб, нанесенный как людям, так и системе здравоохранения, в настоящее время это главный приоритет постковидной действительности. И она, можно прогнозировать, продлится долго", - сказал А. Дулькис.

ЭЛЬТА напоминает, что президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что пандемия коронавируса в США закончилась.

"Пандемия закончилась. У нас все еще есть проблемы с COVID, и мы все еще много работаем, но пандемия закончилась", - сказал Дж. Байден в эфире передачи 60 Minutes телеканала CBS.