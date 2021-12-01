Глава Минобороны Литвы считает новой пакет санкций для Беларуси недостаточным

Он также призвал ужесточить уже имеющиеся санкции.
"Я считаю, что (список) не является достаточным", – сказал А. Анушаускас журналистам накануне заседания правительства.
В четверг ЕС готовится объявить так называемый пятый пакет санкций Беларуси за подстрекательскую роль минского режима в миграционном кризисе на восточной границе Евросоюза.
По данным СМИ, в новом пакете санкций оказались 17 различных белорусских должностных лиц, среди них - глава белорусской погранслужбы Анатолий Лаппо, другие должностные лица, судьи.
В списке находятся также 11 юридических лиц, среди них – государственная авиакомпания "Белавия". Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее сообщал, что часть стран ЕС пытаются исключить "Белавиа" из санкционного списка.
А. Анушаускас подчеркнул, что санкции в отношении Беларуси являются решением не одной Литвы, а общеевропейским решением.
"Всегда есть исключения и консенсусы", – сказал министр.
Он также призвал пересмотреть действующие сейчас санкции, чтобы они стали более эффективными.
В качестве одного из примеров он назвал санкции ЕС в отношении "Беларуськалия". По словам министра, они не действуют должным образом по причине оговорок в санкциях, связанных с реализацией долгосрочных контрактов.
"Я думаю, что для эффективности санкций они должны быть всеобъемлющими", – отметил А. Анушаускас.
В этом году через границу с Беларусью в Литву нелегально попали более 4 тыс. мигрантов.
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