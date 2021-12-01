Глава Минобороны Литвы считает новой пакет санкций для Беларуси недостаточным

Он также призвал ужесточить уже имеющиеся санкции.

"Я считаю, что (список) не является достаточным", – сказал А. Анушаускас журналистам накануне заседания правительства.

В четверг ЕС готовится объявить так называемый пятый пакет санкций Беларуси за подстрекательскую роль минского режима в миграционном кризисе на восточной границе Евросоюза.

По данным СМИ, в новом пакете санкций оказались 17 различных белорусских должностных лиц, среди них - глава белорусской погранслужбы Анатолий Лаппо, другие должностные лица, судьи.

В списке находятся также 11 юридических лиц, среди них – государственная авиакомпания "Белавия". Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее сообщал, что часть стран ЕС пытаются исключить "Белавиа" из санкционного списка.

А. Анушаускас подчеркнул, что санкции в отношении Беларуси являются решением не одной Литвы, а общеевропейским решением.

"Всегда есть исключения и консенсусы", – сказал министр.

Он также призвал пересмотреть действующие сейчас санкции, чтобы они стали более эффективными.

В качестве одного из примеров он назвал санкции ЕС в отношении "Беларуськалия". По словам министра, они не действуют должным образом по причине оговорок в санкциях, связанных с реализацией долгосрочных контрактов.

"Я думаю, что для эффективности санкций они должны быть всеобъемлющими", – отметил А. Анушаускас.

В этом году через границу с Беларусью в Литву нелегально попали более 4 тыс. мигрантов.