"Никогда не говори "никогда", но я очень надеюсь, (...) что сейчас то время, которое мы уделяли Островцу, сможем уделить другим очень важным вещам", – сказал Д. Крейвис журналистам в четверг.

"У нас есть большая позитивная повестка работы с нашими балтийскими коллегами, как в области возобновляемых источников энергии, так и в других областях", - добавил он.

Министр говорит, что после того, как Литва в среду снизила максимальную пропускную способность передачи электроэнергии через литовско-белорусские соединения, Литва реализовала так называемый План Б в результате одностороннего введения новых правил. Однако, по его словам, дискуссии с латышами и эстонцами по трехстороннему соглашению будет продолжена.

"Да, эта методика - а именно наша собственная методология - была планом Б (...) Вероятно, трёхсторонняя методика всегда лучше отдельных методик, и мы, конечно, продолжим эти переговоры для достижения трёхстороннего соглашения. Теперь у нас такой статус-кво, какой есть", - сказал министр энергетики.

По словам Д. Крейвиса, в настоящее время операторы кольца БРЭЛЛ соблюдают параметры, установленные Литвой.

"Мы видим, что операторы сетей следуют заданным нами параметрам, потому что мы действуем в рамках соглашения БРЭЛЛ, и эта торговля с Россией происходит в рамках наших параметров. Это означает, что электричество из Островца теоретически не может попасть, и в настоящее время оно недоступно из-за того, что Белорусская АЭС не работает", - пояснил министр.

По его словам, Белорусская АЭС не работает два месяца и может не работать еще несколько.

"Это лишь еще раз демонстрирует качество этой электростанции. До этого она ломалась, наверное, четыре или пять раз", - отметил Д. Крейвис.

В ответ на вопрос о том, может ли сокращение мощности Литвой повлиять на цены на электроэнергию, которые в настоящее время особенно высоки на бирже, министр сказал, что цена в Литве формируется шведской ценовой зоной SE4: «Не российская, ни белорусская электроэнергия не формирует цены».

Литовские власти убеждены, что электроэнергия с Белорусской АЭС до сих пор поступала в Литву через Латвию что нарушало так называемый "антиостровецкий" закон. Латвия заявляла, что торгует только российской электроэнергией.