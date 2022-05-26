Глава МИД: предложение Украине отдать часть своих земель России - опасность для Литвы

"Они опасны для нас, Литвы, потому что они не только нормализуют отношения с этим режимом (президента России Владимира Путина - BNS), но и нормализуют то, что этот режим делает", – заявил в четверг журналистам глава МИД Литвы.

"Это очень сильный сигнал всем остальным агрессорам, потенциальным преступникам, что если ты совершаешь преступление и тебя не уничтожат в течение трех месяцев, то все в порядке, все может так и остаться", - сказал он.

По словам главы литовской дипломатии, предложения признать часть территории Украины за Россией направлены просто на нормализацию сложившейся ситуации.

"Мне кажется, что это очень опасная тенденция. С одной стороны, путинский режим, правящий сегодня в России, мы называем режимом, осуществляющим геноцид - он готов стереть с лица земли людей только за то, что они принадлежат к той или иной нации. Любая нормализация отношений с этим режимом мне непонятна. Заявления и Киссинджера, и других глав государств в этом направлении в корне неадекватны той реальности, которую мы наблюдаем сегодня", — сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что об окончании этой войны можно объявить только в Киеве и на его условиях.

"Киев скажет, когда закончится война и на каких условиях. Ни одно Западное государство, ни одно другое государство в мире не может говорить за них, потому что за эту войну украинцы платят кровью. Мы только оплачиваем счета, и некоторые даже не очень большие. Невозможно, чтобы, покрыв небольшой счет, вы взяли на себя ответственность за то, когда закончится война в Украине", - сказал литовский министр.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, заявив, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне. По его словам, унизительное поражение России может привести к еще большей дестабилизации ситуации.

Киссинджер утверждал, что было бы идеально вернуться к статус-кво, существовавшему до российского вторжения 24 февраля.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, и пророссийские сепаратистские группировки начали контролировать части самой восточной части Украины - Донецкой и Луганской областей.