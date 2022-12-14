aA
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что транзит украинского зерна через территорию Беларуси был бы коммерчески возможен, но никаких политических переговоров по этому вопросу не будет.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© ELTA / Marius Morkevičius

"Транспортировка зерна через Беларусь в том виде, в каком она представлена, — это полностью коммерческий случай, скажем, сегодня товары везут через Беларусь, через Казахстан. Поскольку это несанкционированные товары, значит, они перевозятся в рамках коммерческих сделок. Коммерческие лица встречаются, подписываются контракты, выплачиваются деньги, товары прибывают в Клайпедский порт, а оттуда отправляются по миру. Правительство не отслеживает и не контролирует эти товары, и, честно говоря, я могу даже не знать, какие товары туда идут", - заявил журналистам в Сейме Ландсбергис.

Статьи по теме:
Глава МИД Литвы: переговоры глав МИД ЕС по Украине застопорились
Глава МИД Литвы призывает искать военных преступников: без приказа преступления не совершаются

"Точно так же, товары, не попадающие под санкции и перевозимые в рамках коммерческих сделок, следующие из Украины через Беларусь, через любую другую страну, не регулируются правительством Литвы, у которого нет средств и необходимости регулировать их, если это только торговля", - добавил он.

На прошлой неделе Беларусь заявила в ООН, что разрешит транзит украинского зерна через свою территорию в Клайпедский порт.

Минск отметил, что предоставит такое разрешение без предварительных условий, но при этом напомнил о своей просьбе разрешить стране экспортировать свои удобрения, которые в настоящее время находятся под международными санкциями.

Ландсбергис заявил, что не будет вести переговоры с белорусским режимом по политическим вопросам.

"Если на стол выложат какие-то политические требования, то правительство, несомненно, вмешается, и здесь мы будем строгими: никаких политических переговоров с режимом Лукашенко о транзите через территорию Беларуси в Литву не будет", - сказал глава литовской дипломатии.

В минувшую субботу президент Гитанас Науседа назвал предложение Беларуси ловушкой.

В МИД тогда заявили, что юридических или политических препятствий для экспорта украинского зерна пока нет, но подчеркнули, что нет возможности обсуждать смягчение санкций против Беларуси.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МИД Литвы: международная система не предотвратила войну России в Украине

Неспособность международной системы предотвратить...

TOP новостей

Правительство Литвы утвердило компенсации на электричество и газ для жителей

28,5 цт/кВт – такой будет максимальная компенсация за...

Поток граждан России в Литву сократился более чем вдвое

Поток граждан Российской Федерации в Литву сократился...

Сильный снег в Литве нанес немало ущерба: оттепель может стать настоящим бедствием

Нанесенный сильным снегом ущерб считают и страховые...

Gripas Gripo vakcina

В Литве - первая жертва гриппа в этом сезоне

В среду на пресс-конференции Минздрава была...

Вильнюсец возмущен: улица сужена так, что по ней не может проехать снегоуборщик

В воскресенье в Литве разыгралась метель, которая...