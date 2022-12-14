"Транспортировка зерна через Беларусь в том виде, в каком она представлена, — это полностью коммерческий случай, скажем, сегодня товары везут через Беларусь, через Казахстан. Поскольку это несанкционированные товары, значит, они перевозятся в рамках коммерческих сделок. Коммерческие лица встречаются, подписываются контракты, выплачиваются деньги, товары прибывают в Клайпедский порт, а оттуда отправляются по миру. Правительство не отслеживает и не контролирует эти товары, и, честно говоря, я могу даже не знать, какие товары туда идут", - заявил журналистам в Сейме Ландсбергис.

"Точно так же, товары, не попадающие под санкции и перевозимые в рамках коммерческих сделок, следующие из Украины через Беларусь, через любую другую страну, не регулируются правительством Литвы, у которого нет средств и необходимости регулировать их, если это только торговля", - добавил он.

На прошлой неделе Беларусь заявила в ООН, что разрешит транзит украинского зерна через свою территорию в Клайпедский порт.

Минск отметил, что предоставит такое разрешение без предварительных условий, но при этом напомнил о своей просьбе разрешить стране экспортировать свои удобрения, которые в настоящее время находятся под международными санкциями.

Ландсбергис заявил, что не будет вести переговоры с белорусским режимом по политическим вопросам.

"Если на стол выложат какие-то политические требования, то правительство, несомненно, вмешается, и здесь мы будем строгими: никаких политических переговоров с режимом Лукашенко о транзите через территорию Беларуси в Литву не будет", - сказал глава литовской дипломатии.

В минувшую субботу президент Гитанас Науседа назвал предложение Беларуси ловушкой.

В МИД тогда заявили, что юридических или политических препятствий для экспорта украинского зерна пока нет, но подчеркнули, что нет возможности обсуждать смягчение санкций против Беларуси.