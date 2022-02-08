Глава МИД: нужно быстрее добиваться соглашения о свободной торговле ЕС и Австралии

"Мы ценим Австралию как единомышленника - партнера по свободной торговле, рынок с высокой покупательной способностью, предоставляющий огромный потенциал и возможности литовскому бизнесу", - сказал министр для пресс-релиза МИД.

По словам Ландсбергиса, соглашение о свободной торговле могло бы заметно улучшить условия ведения предпринимательской деятельности для предприятий ЕС, в том числе и Литвы, в Австралии.

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Главная цель визита министра, как отмечает МИД, - укреплять экономические связи между Литвой и Австралией.

В Мельбурне Ландсбергис встретился с координаторами восстанавливаемого Предпринимательского совета Литвы и Австралии, представителями Австралийского предпринимательского совета и Предпринимательского совета Европы и Австралии, а также агентства по поощрению торговли Global Victoria штата Виктория.

На встречах обсуждался потенциал двустороннего экономического сотрудничества, торговых связей, были представлены предприятия, желающие углубить или наладить торговые связи с Австралией.

Ландсбергис подчеркнул потребность в расширении объемов литовского экспорта в секторах высокой добавленной стоимости, говоря, что примерно 80 предприятиям Литвы нужно помочь воспользоваться выгодой, предоставляемой рынком Австралии.