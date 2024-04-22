Глава МИД Литвы: Запад "избежал исторической пули"

 
ELTA
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Gabrielius landsbergis
Gabrielius landsbergis
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

После того как Палата представителей США одобрила новый пакет помощи Украине, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал, что Запад "избежал исторической пули". Однако он призывает европейских лидеров не успокаиваться и продолжать искать способы поддержки украинцев, борющихся против российской агрессии.

"Могу сказать, что мы избежали исторической пули. К сожалению, много пуль еще предстоит. Поэтому один день мы можем порадоваться, но обязаны готовиться к битве, которая ждет завтра. Мы не можем успокаиваться, не можем прекращать поддержку. Нам нужно продолжать говорить о том, как мы будем продолжать поддерживать Украину. Это главная задача", - в понедельник перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге журналистам сказал Г. Ландсбергис.

"Я думаю, что многие союзники почувствовали облегчение, когда из США пришли хорошие новости. Но это не может останавливать нас перед тем, что мы должны делать", - сказал он, упоминая о том, что Литва, в свою очередь, также готовит новую дополнительную помощь Украине.

Однако на вопрос, не обеспокоен ли он тем, что европейские страны могут слишком расслабиться и пересмотреть свои позиции по Украине, Г. Ландсбергис ответил, что встреча в понедельник покажет, по какому пути пойдет Запад.

"Сегодня мы увидим, отступим ли мы или двинемся вперед", - сказал Г. Ландсбергис.

В субботу Палата представителей США одобрила выделение поддержки Украине, борющейся с российской агрессией. Парламентарии приняли соответствующий законопроект, который предусматривает выделение Киеву 61 млрд. долларов (57 млрд. евро).

В пакет также входит крайне необходимое оружие для защиты от России. Предполагается, что необходимое одобрение Сената гарантировано.

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