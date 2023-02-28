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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во вторник встретился с Юлией Навальной, женой Алексея Навального, критика Кремля, заключенного режимом в тюрьму.
Aleksejaus Navalno žmona Julija
Aleksejaus Navalno žmona Julija
© AFP / Scanpix

"Юлия Навальная и ее команда не сдаются в борьбе за спасение Алексея Навального и продвижение России в сторону демократии. Для меня было честью и удовольствием пообщаться сегодня, поэтому я призываю всех демократических лидеров поддержать их усилия", — пишет Г. Ландсбергис в своем аккаунте в Твиттер.

А. Навальный — российский оппозиционный политик, активный борец с коррупцией и главный политический оппонент президента Владимира Путина. Собрав миллионы подписчиков в своем блоге в ЖЖ, А. Навальный приобрел международную известность благодаря организованным демонстрациям, участию в выборах и борьбе с коррупцией в России. В августе 2020 года, во время поездки в Сибирь, он был отравлен. Позднее несколько месяцев лечился в Берлине, а в январе 2021 г. вернулся в Москву, где был арестован.

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