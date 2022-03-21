aA
В связи с использованием Россией в Украине гиперзвуковых ракет в разрушении гражданской инфраструктуры, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывает Запад провести "красные линии" для Москвы.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я думаю, что этот вопрос адресован мировому сообществу, допустим, союзу, который поддержал санкции, обладает общим мнением о России. Нам нужно начать дискуссию о том, существуют ли красные линии и какой будет красная линия для Запада, для всех нас", — заявил министр журналистам на встрече лидеров дипломатических ведомств стран ЕС в Брюсселе в понедельник по поводу использования гиперзвуковых ракет в Украине.

Статьи по теме:
Минобороны России показало видео стрельбы гиперзвуковой ракетой "Циркон"  (2)
Путин назвал отложенный из-за коронавируса парад в честь 75-летия Победы парадом "в честь священной правды" о войне  (6)

"Мы видим бомбардировки мирных городов, мы видим тысячи убитых мирных жителей. Очевидно, что это еще не красная черта, но где-то она должна быть. Мою уже переступили. Но я являюсь частью глобального альянса, в котором мы пытаемся достичь консенсуса, и поэтому, мы заявляем в один голос, что это наша война. Если мы проиграем ее, то она обернется против нас", — добавил Ландсбергис.

В субботу и воскресенье Россия объявила, что применила в Украине свои новейшие гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

По данным Минобороны России, удары были направлены на подземный склад с ракетами и авиационными боеприпасами в западной части Украины, недалеко от границы с Румынией, членом НАТО, и на базу горючего в южной части Украины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Ben Stupples ir Nishant Kumar

Sankcionuota rusų firma pasitaškė dideliais pinigais rizikos draudimo fonduose

Delfi Plius Dailius Dargis

Prieš 30 metų Lietuvoje vyko masinė nepatogių asmenų medžioklė: paslaptingi žudikų pėdsakai vedė Rusijos link

Ernestas Naprys

Kada bus galima panaudoti nusipirktus 5G telefonus: bendrovės laukia aukciono pabaigos

Delfi Plius Dalia Vaitkutė-Šiaulienė

Kur keliauti pavasarį? Netolimos atostogų kryptys, kur saule ir maudynėmis galima mėgautis jau dabar

Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Pernai sužibėjo kripto valiutos ir NFT: ekspertas įvardija, kam laurai atiteks šiais metais

Delfi Plius Tvarkos maniakė

Jei jaučiatės pervargę ir suirzę, priežastis gali būti jūsų namuose: kaip pajusti malonumą tvarkantis

Delfi Plius LNK žinios

Ko verti Putino pažadai Rusijos piliečiams: jei taip toliau, žmonės labai realiai gali prieiti iki bado situacijos

Delfi Plius Edmundas Jakilaitis

Rusijos karo veiksmų eiga: buvęs specialiųjų pajėgų Afganistane karys apžvelgė, su kokiais iššūkiais susiduria Ukraina

Delfi Plius Jasmina Kuzmanovic, John Follain

Mįslingas incidentas virš trijų NATO šalių kelia nemalonių klausimų

Delfi Plius Viktorija Armonienė, Kitokie Žmonės

Gatvės chuligano istorija biografų akimis: kaip niekam nežinomas Putinas tapo galingiausiu asmeniu šalyje

Delfi Plius Dailius Dargis

Nesena Palangos praeitis šiurpina: gangsteriai pajūrį pavertė savo žaidimų aikštele – jų aukų kūnų paieškos tapo iššūkiu

Статьи по теме:

Советник президента США: Россия вонзила "кинжал в сердце Европы", страны Балтии под угрозой (1)

Советник президента США Роберт О'Брайен назвал...

В Москве и других городах России прошли авиапарады в честь Дня Победы

Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной...

TOP новостей

Война в Украине. Российские войска стреляли и забрасывали шумовыми гранатами митинг в Херсоне

Война в Украине продолжается уже четвертую неделю....

Президент Литвы призывает изолировать Россию во всех секторах и организациях (22)

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа...

Свидетели войны: Жители Харькова рассказали, что происходит в городе, который каждый день разрушают российские войска Россия попала снарядом в "Россию"

Больше двадцати дней Харьков держит оборону от...

Специальный эфир Delfi: как помощь из Литвы попадет к украинцам, списывать ли российское общество и ТВ?

С начала войны России против Украины жители Литвы...

В Киеве уничтожен торговый центр – проект литовской инвестиционной компании (1)

В воскресенье ночью в столице Украины , в Киеве, был...