"Я думаю, что этот вопрос адресован мировому сообществу, допустим, союзу, который поддержал санкции, обладает общим мнением о России. Нам нужно начать дискуссию о том, существуют ли красные линии и какой будет красная линия для Запада, для всех нас", — заявил министр журналистам на встрече лидеров дипломатических ведомств стран ЕС в Брюсселе в понедельник по поводу использования гиперзвуковых ракет в Украине.
"Мы видим бомбардировки мирных городов, мы видим тысячи убитых мирных жителей. Очевидно, что это еще не красная черта, но где-то она должна быть. Мою уже переступили. Но я являюсь частью глобального альянса, в котором мы пытаемся достичь консенсуса, и поэтому, мы заявляем в один голос, что это наша война. Если мы проиграем ее, то она обернется против нас", — добавил Ландсбергис.
В субботу и воскресенье Россия объявила, что применила в Украине свои новейшие гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
По данным Минобороны России, удары были направлены на подземный склад с ракетами и авиационными боеприпасами в западной части Украины, недалеко от границы с Румынией, членом НАТО, и на базу горючего в южной части Украины.
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