Глава МИД Литвы: в школах не должно быть убежищ, потому что дети никогда не должны становиться мишенью

"В школах не должно быть убежищ, потому что дети никогда не должны становиться мишенью. Атаки на детей – это терроризм. Поэтому я считаю, что убежища – это временное укрытие, пока Украина не добьется победы. И победа обязательно придет. Жестокие нападения России на мирных жителей являются попыткой сломить волю украинцев к сопротивлению. Однако Украина неоднократно доказывала, что у нее нет недостатка воли противостоять им, и Запад должен понимать важность финансирования военной поддержки и гражданской обороны для Украины", - сказал Г. Ландсбергис.