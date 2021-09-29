Глава МИД Литвы: в отношениях с Китаем ЕС должен быть единодушен

Он обсудил это во вторник в Португалии с главой МИД этой страны Аугусто Сантосом Сильвой.
"В отношениях с Китаем ЕС должен быть единодушен. Так мы сможем лучше отстаивать наши общие интересы, поэтому общий формат ЕС "27+1" является наиболее подходящим для общения с Китаем", – сказал для пресс-релиза Г. Ландсбергис.
Министры обсудили двустороннее сотрудничество Литвы и Португалии, отношения ЕС с Беларусью, Россией и Китаем, а также роль ЕС в Африке. Министры также подчеркнули важность повышения роли ЕС в регионе Индии и Тихого океана.
Говоря о миграционной политике ЕС и связанной с нелегальными мигрантами ситуации в Литве, Г. Ландсбергис отметил необходимость адаптировать правовую базу ЕС к таким случаям, с которыми столкнулась Литва во время гибридной атаки Беларуси.
Министр поблагодарил Португалию за ее вклад в укрепление безопасности Литвы и всего региона. С сентября португальские пилоты уже пятый раз возглавляют миссию воздушной полиции НАТО.
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