Глава МИД Литвы в Бухаресте: неостановленная Россия продолжит разжигать новые конфликты

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: URM.lt

Если не остановить Россию в Украине, страна-агрессор не остановится и продолжит "расширять нестабильность" в мире, заявил глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Бухаресте в среду.

"Нерешительный ответ только придает смелости России. Не будучи остановленным, Кремль продолжит расширять зону нестабильности и разжигать новые конфликты. Эту войну необходимо выиграть, и выиграть решительно", – цитируется в пресс-релизе министр иностранных дел.

"Это не просто война Европы, это вызов международному порядку, который, несмотря на несовершенство, стремится к тому, чтобы наши границы и суверенитет определялись законом, а не военной силой", – добавил он.

На встрече политики обсудили ситуацию с безопасностью на Восточном фланге и сотрудничество в сфере обороны. Среди прочего, обсуждались такие темы как поддержка Украины и борьба с дезинформацией.

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